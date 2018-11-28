Mudanya Zeytin Kooperatifi'nde rekor alım

Kooperatif Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Başkan Yardımcısı Şevket Karagöz ve yönetim kurlunun hazır bulunduğu toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, “67 yaşına bu gün gelen kooperatifimiz, yarım asrı geride bıraktı. Kooperatifimiz için bugün çok özel bir gündür. Bugün kooperatifimiz tarihinde bir rekora imza atarak şu ana kadar 12 bin 210 tonla rekor alım yapılmıştır. Bütün ortaklarımız, şahsım ve yönetim kurulumuz adına üretici üyelerimize teşekkür ediyorum. Kooperatiflerine sahip çıktıkları müddetçe bizler de şevkle ve mücadele edeceğiz. Bu yıl sıkıntılı bir ortamda ortaklarımızın beklentilerinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Biz de bu beklentiye cevap verebilmek için kapasitemizin bir buçuk katı alım gerçekleştiriyoruz. Çevremizdeki kooperatiflerin havuzlarını kullanarak alım kapasitemizi artırmış olduk. Bu yıl diğer alıcıların piyasada olmaması, üreticimizin mahzendeki zeytinlerinin tükenmemesi piyasanın üzerinde zeytin alımı yapmamıza sebep oldu” dedi.

Yıldız, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve bazı kişilerin “Afrin'den zeytin alıyorsunuz” ithamının yalan ve iftara olduğunu söyledi. Zeytin alımlarının devam ettiğini açıklayan Yıldız, “Hiçbir şekilde alımlar durmadı, kooperatife bağlı bulunan zeytin toplama merkezlerinden kurulan taşıma ağıyla alımlarımızı gerçekleştirerek depolarımız ulaştırmaktayız. Üreticimize, kooperatifimize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bereketli hasatlar diliyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Hakkı Ovatman