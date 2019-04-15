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Mudanya'da takla atan araçta can pazarı

Mudanya'da takla atan araçta can pazarı
Mudanya'da takla atan araçta can pazarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan dört yaşındaki bir çocukla birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Mudanya Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çepni yolu üzerinde seyir halinde olan 16 UGB 81 plakalı otomobil sürücüsü Gülnur Demirel direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan badem ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan otomobil takla atarak durabildi. Yolun solunda bulunan uçuruma yuvarlanmadan durabilen araçta, sürücü Gülnur Demirel ile birlikte yolcu konumunda bulunan Gülten Gürdal, Zeliha Bayraktar ve 4 yaşında bir çocuk yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Demirel ve Gülten Gürdal araçta bulunan çocuğu da yanlarına alarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Aracın arkasında sıkışan Zeliha Bayraktar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Araçtan çıkarılan Bayraktar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Takla atan araçta başını vurduğu tespit edilen Bayraktar yoğun bakıma alınırken, diğer yararlıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Hakkı Ovatman
 

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