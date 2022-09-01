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Mudanya'daki sel felaketinde suda yüzen adam konuştu!

Mudanya'daki sel felaketinde suda yüzen adam konuştu!
Mudanya'daki sel felaketinde suda yüzen adam konuştu!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde sular içinde yüzen adam, “Su dizlerime geliyordu, yüzülecek kıvamdaydı” dedi.

Mudanya’daki sel felaketinde suda yüzen adam konuştu! - Tıkla İzle

Bursa merkezde ve bazı ilçelerinde dün meydana gelen sel felaketinde, sularda yüzen adam amatör kameralara yansımıştı. Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'ndeki simit fırınında usta olan Emrah Ağlar (30), o anlarda yaşananları anlattı. Ağlar, “Dükkanı sulardan kurtarmak isterken bir mücadele içine girdim. Baktım olmuyor, mazgalların içini temizlemek için hamle yaptım. Biraz uğraştım, baktım olmuyor. Su da güzel güzel gidiyor, kendimi suya bıraktım. Herkes o anı görmüş, eğleniyor zannediyorlar ama öyle değil. Öncesinde bayağı bir mücadele verdik. Video da epey bir izlenmiş. Ben tektim. Daha önce de su doluyordu ama bizim dükkana girmiyordu. Yan dükkan giriyordu. Bu defa dükkana da girdim. Ben de biraz daha fazla uğraştım. Su, diz seviyemize geliyordu. Yüzülebilecek kıvamdaydı” diye konuştu.

Samet Doğru - Hakan Gönül - Abdullah Uğur

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