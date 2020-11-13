İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı

Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı
Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde özel bir banka şubesinde iddiaya göre müdür ve iki personelin korona virüs testleri pozitif çıkınca, banka şubesi geçici bir süre ile kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankaya ait şubede müdür ve iki personelin korona virüs testleri pozitif çıktı. Banka şubesindeki üç personelin testlerinin pozitif çıkmasının ardından şube kapatıldı. Pozitif çıkan personelle temas halinde olan diğer çalışanların ise izolasyona alınacağı öğrenildi. Kapatılan banka şubesinde dezenfekte ve temizlik işlemleri başlatıldı.

Mesai saatleri içerisinde bankaya gelen müşteriler ise bankanın kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Uğur Eser
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.