Müdür yardımcısını öldüren öğrenci tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde 2 Nisan tarihinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi incelemesi sonrasında Kuyucu, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay sonrasında öldürdüğü müdür yardımcısının yanı başında elindeki bıçakla yakalanan F.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını iddia eden F.Ç., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan F.Ç.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.