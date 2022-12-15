İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müdür yardımcısının heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Müdür yardımcısının heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Müdür yardımcısının heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müdür yardımcısının heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.

Said Vakkas Yağcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.