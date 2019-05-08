Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Hazırlanışı



600 gr piliç kıyması

40 gr pirinç

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

2 adet orta boy soğan

60 gr domates

150 gr havuç

100 gr kereviz

80 gr kabak

50 gr bezelye

2 diş sarımsak

60 gr margarin

100 gr patates

Yeteri kadar tuz, pul biber

Yapılışı

Soğanları ince doğrayın. İçine koyacağınız tuz ile ovalayın. Sonra piliç, kıyma, ka-bukları soyulmuş domates, pirinç, maydanoz, dereotu, karabiber koyup iyice karıştı-rın. Karışımdan yuvarlak köfteler yapın. Üzerine, (köftelerin kendisini toplaması için) kaynar su koyun, iki dakika kaynar suda bekleyen köfteleri kevgirle uygun bir tencereye çıkarın. Yeteri kadar suda, patates, havuç, bezelye, sarımsak, kereviz, margarin ve patatesler pişince ocaktan almadan 5 dakika önce kabakları koyun, sıcak olarak servis yapın.