Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Hazırlanışı
600 gr piliç kıyması
40 gr pirinç
1 demet dereotu
1 demet maydanoz
2 adet orta boy soğan
60 gr domates
150 gr havuç
100 gr kereviz
80 gr kabak
50 gr bezelye
2 diş sarımsak
60 gr margarin
100 gr patates
Yeteri kadar tuz, pul biber
Yapılışı
Soğanları ince doğrayın. İçine koyacağınız tuz ile ovalayın. Sonra piliç, kıyma, ka-bukları soyulmuş domates, pirinç, maydanoz, dereotu, karabiber koyup iyice karıştı-rın. Karışımdan yuvarlak köfteler yapın. Üzerine, (köftelerin kendisini toplaması için) kaynar su koyun, iki dakika kaynar suda bekleyen köfteleri kevgirle uygun bir tencereye çıkarın. Yeteri kadar suda, patates, havuç, bezelye, sarımsak, kereviz, margarin ve patatesler pişince ocaktan almadan 5 dakika önce kabakları koyun, sıcak olarak servis yapın.