İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mudurnu sisle kaplandı

Mudurnu sisle kaplandı
Mudurnu sisle kaplandı

Bolu Mudurnu'da etkili olan sis ilçeyi adeta görünmez hale getirdi. Mudurnu Ovası'ndaki sis tabakası dron ile havadan da görüntülendi.

Mudurnu sisle kaplandı - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İlçenin bazı bölgelerini görünmez hale getiren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda yoğun sis etkili oluyor. Bölgede zaman zaman etkisini artıran sis, dron ile havadan da görüntülendi.

İlhami Çetin
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.