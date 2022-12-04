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Mudurnu'da sis manzarası

Mudurnu'da sis manzarası
Mudurnu'da sis manzarası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis Yeniceşeyhler köyü mevkiinde güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sis etkili oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyretti. Yeniceşeyhler köyü mevkiinde etkisini artıran sis, bin 900 rakımda bulunan zirvede güzel görüntüler oluşturdu. Sis manzarası dron ile havadan da görüntülendi.

İlhami Çetin

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