Mudurnu'da sisle oluşan manzara hayran bıraktı

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sis 2 gündür etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Bazı noktalarda etkisini artıran sis, yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu. Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İlhami Çetin



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