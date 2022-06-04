Müdürün okul çıkışı öğrencileri akan trafikte karşıya geçirme çabası

Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir okulun önündeki kavşakta öğrencilerin okul çıkışında yaya geçidini kullanırken kazaya uğramaması için öğretmenler ve vatandaşlar yardımcı oluyor. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ramazan Vural ise her okul çıkışında öğrencilerin elini tutarak karşıya geçmesini sağlıyor. Vermiş olduğu bu mücadele ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Öğrenci velileri, "Müdür yardımcısı uğraşıyor ama okul kalabalık, çocuklar ufak en nihayetinde çocuktan bahsediyoruz. O yüzden bir polis memuru görevlendirilirse çok iyi olacak" dedi.

Okul çıkışında polis görevlendirilmesi gerektiğini belirten Birgül Cansever, "Çocuklarımızın burada güvenliği için burada bir polis memuru olmasını istiyoruz. Daha geçen gün bir kaza oldu. Dört yol kavşağı olduğu için tehlikeli. Bize de yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz çocuklarımızın güvenliği için. Çocukların karşıdan karşıya geçerken müdür yardımcısının da uğraş verdiğini anlatan öğrenci velisi Cansever, "Evet kendisi de uğraşıyor, okul kalabalık, çocuklar ufak en nihayetinde çocuktan bahsediyoruz. O yüzden bir polis memuru görevlendirilirse çok iyi olacak. Kırmızı ışık var ama pek işe yaramıyor. Tam çıkış noktası olduğu için trafikte olunca. İnşallah ilgilenirlerse mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Okuldan çocuğunu almak için gelen Ebru Alpyaşar, "Burada bir polis olması lazım çocukların can güvenliği yok burada yoldan dolayı. Güzel bir okul burası öğretmenler, müdür olsun çok iyi ama burada tek sorun yol sorunu. Çocukları müdür yardımcısı karşıdan karşıya geçiriyor çok iyi birisi. Çocuklarla çok iyi ilgileniyor, arkadaş gibi çok iyi biri" diye konuştu.

Öğrenciler ise "Müdür yardımcımız öğle araları ve okul çıkışı bizi karşıdan karşıya geçiriyor. Burada arabalar çok hızlı geçiyor, çocuklar çarpılıyor. Arabaların biraz daha yavaş gitmesini ve üst geçit yapılmasını öneriyoruz" diye konuştular.

Daha önce bir öğrencinin bir otomobil tarafından çarpıldığını belirten, okul karşısında kafeterya işletmeciliği yapan Emre Sarıoğlu, "Burada okulun önünde trafik konusunda çok büyük bir sıkıntı var. Öğretmenler, öğrenciler ve biz vatandaşlarda olsun fark etmiyor. Mesela geçenlerde bir çocuğun biri burada çarpıldı. Vatandaş aldı götürdü ama güvenlik kamerası trafik polisi olması lazım. Özellikle okul çıkışı ve girişlerinde. Çoğu zaman öğretmenlerde biz de yardımcı oluyoruz çocuklara. Ellerinden tutuyoruz, araçları durduruyoruz ama kırmızı ışıktan yeşil ışık yandı mı araçlar durmuyor. Yol vermekten bile sakınıyorlar. Müdür yardımcısı iyi yapıyor ve uğraş veriyor ama ne kadar yer ulaşıyor bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Demirci

