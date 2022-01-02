İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da "kasten öldürme" suçundan girdiği cezaevinden şartlı tahliye olan müebbet hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 2005 yılında ‘kasten öldürme' suçundan girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen Engin Aktaş hakkında, yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aktaş'ın yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlünün, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde olduğunu belirleyen ekipler, Aktaş'ı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Aktaş önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.