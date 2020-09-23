Müezzin korona virüs oldu, camii geçici olarak ibadete kapatıldı

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan Köprübaşı Camisi müezzini Y.T.'nin korona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine cami dün akşam saatlerinde geçici olarak ibadete kapatılarak girişine ise "Camimiz dezenfekte edileceği için perşembe günü sabah namazına kadar kapalıdır" uyarısı asıldı. Ancak caminin kısa süreliğine de olsa ibadete kapalı olmaması için ekipler tarafından gece saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak, camii yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Caminin kapılarının öğle namazı öncesi yeniden açılacağı ve ibadet yapılabileceği öğrenildi.

Selim Kuşcu

