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Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep'te

Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep'te
Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, son olarak Galatasaray'da forma giyen Muğdat Çelik'i transfer etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarında devam eden Gazişehir Gaziantep, üçüncü transferini de resmi olarak açıkladı. Gaziantep ekibi geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Muğdat Çelik'i 2 yıllığına renklerine bağladı. 

Süper Lig'de Akhisarspor ve Galatasaray formaları ile toplam 85 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda rakip filelere 9 gol gönderirken, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk da yaşayan Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı renkler altında toplam 18 resmi maça çıkarak 4 kez skor üretti. 

Gaziantep ekibinin Muğdat Çelik transferini resmi sosyal medya hesabından, 'Şabanoğlu Şaban' filmi görseli ve 'Caming Soon' etiketiyle paylaşarak duyurması ise dikkat çekti. Transferin bu şekilde açıklanması ise akıllara Galatasaray taraftarının Muğdat Çelik için söylediği 'Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratını getirdi.  

Said Vakkas Yağcı

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