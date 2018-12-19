Müge Anlı 4 anneyi evladına kavuştururken, iki kardeşi de babasıyla buluşturdu

Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı, doğum gününde iyilik dağıttı. 3 aydır kızı Edanur'dan haber alamayan Zeynep Gürbüz, 20 gün önce evden çıkıp giden Bipolar bozukluğu olan oğlu Tuncay'ı arayan Emine Beyaz'ın ve geçtiğimiz Cumartesi gününden kayıp olan zihinsel engelli Vedat'ın annesi Ayten Alev'in yüzünü güldürdü. 3 kaybı da annesine kavuşturdu.

Ankara'da doğum yaparken geçirdiği komplikasyon sonucu engelli kalan ve eşi tarafından Iğdır'a zorla götürülen öğretmen Elif Gözütok'un da davası sonuçlandı.Nedret Metoğlu, kızının doğum sırasında geçirdiği bir komplikasyon sonucu engelli kaldığını, bakımı için 2 milyon lira tazminat ödendiğini ve eşi Zafer Gözütok'un para için kızını yanından kaçırdığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı, Elif Öğretmeni ona bakan annesinden koparan eşi Zafer Gözütok'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Anne Nedret Metoğlu, kızının bakımını üstlenmek istediğine dair dava açmıştı.

Anlı, Zafer Gözütok'un boşanmadan başka bir kadınla dini nikahla evlilik hazırlığı yaptığını öğrenmiş ve nişan fotoğraflarına ulaşmıştı. Fotoğraf mahkemeye delil olarak sunuldu. Ankara Sincan 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Elif Öğretmen'in bakımını annesine vererek vasiliğini eşi Zafer Gözütok'tan aldı.

Öte yandan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan babası Niyazi Talikacı'yı arayan Behzat Talikacı, yine Müge Anlı stüdyosunda büyük bir mutluluk yaşadı. Babasını bulmasının yanı sıra Müge Anlı, genç adamı hiç görmediği ablası Şadiye'yle de kavuşturdu.