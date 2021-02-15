Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı! İkranur'u 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş

Giresun'da 27 Haziran 2020 günü kayıplara karışan ve 68 saat sonra evine 7 kilometre ileride dere yatağından ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Anlı; “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti” açıklamasında bulundu.

İkranur'u 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcasının boğarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attıkları ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde ilk olarak olay yerinde İkranur'u nasıl öldürdüklerini anlattılar. Ardından abla ve kardeşi Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü kızdığı ve sinirlendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi. Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.

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