Müge Anlı stüdyosunda gözaltı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programında aradığı; 24 Şubat'ta, Bursa Kestel'de aracıyla birlikte kaybolan iki çocuk babası Recep Arı'nın (31), kaybının 6. gününde, silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yayından aktarılanlara göre eşiyle tartıştıktan sonra tüfeği ile evden ayrılan ve en son arkadaşı K.I. ile ormanda görüştüğü bilinen Recep Arı'nın cenazesi; aracıyla birlikte Yazılıtaş Mevki olarak bilinen köyüne 9 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk incelemelere göre; Recep Arı'nın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Bursa JASAT, Jandarma İstihbarat ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ile olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında; çevreden çok sayıda boş kovan topladı. Recep Arı'nın aracından toplanan deliller ve diğer tüm emareler, araçla birlikte detaylı incelemeye gönderildi.

Eşi gözaltına alındı

Cenazenin bulunmasının ardından Recep Arı'nın, kaybolduğu gün tartıştığı bilinen eşi Selma Arı gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren S.A.'nın sorgusu sürüyor.

Müge Anlı, cinayetin açığa çıkmasından önce canlı yayına telefonla bağladığı S.A., kayıp eşi Recep Arı için “Olay günü eşimle tartıştık. Eşim bana, ‘Sabaha kadar alkol alacağım. Beni bekleme' dedi. Ben tepki gösterince, ‘Bıktım sizden, öldüreceğim sizi' diye tehdit etti. Beni dövdü. Pompalı tüfekle bana vurup evden ayrıldı” diye konuşmuştu.

Canlı yayında gözaltı

Anlı, önceki gün şüpheli işaret ettiği maktulün son görüştüğü arkadaşı K.I.'ya ulaşıp canlı yayın konuğu olarak programa aldı.

Olay gününü anlatan K.I., “Recep Arı, olay günü beni kahvehaneden aldı. ‘Seninle bir yere gideceğiz' dedi. Araçla biraz ilerledikten sonra alkollü olduğunu anladım. Bana, ‘Siz kardeşim E. ile neden benim işlerime burnunuzu sokuyorsunuz? Benim borçlarıma, görüştüğüm kadınlara neden karışıyorsunuz? Sizin yüzünüzden adım çıktı' dedi. Ben de ağabey karışmıyoruz, sadece uyarıyoruz dedim. Bunun üzerine alkollü olduğu için aracın el frenini çektim. Bu kez bana ‘Bana sarhoş muamelesi yapma' dedi. Elinin tersiyle vurdu. Ondan sonra yola devam ettik. Daha sonra ekip arkadaşlarınıza gösterdiğim noktada beni araçtan indirmek istedi. Ben inmeyince boğazımı sıktı. Tırnak izleri hala duruyor. 10-15 dakika orada vakit kaybettik. Araçtan indim. Eğer biraz daha zorlasaydım, kötü şeyler olurdu. Yürüyerek köye doğru devam ettim” diye konuştu.

K.I., Anlı'nın ulaştığı bilgiler ve sorular karşısında bocalarken jandarma ekipleri de düğmeye bastı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, okların işaret ettiği K.I.'yı, canlı yayında gözaltına aldı.

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