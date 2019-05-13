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Müge Anlı'da ‘Aşevi' kampanyasına 4 milyon lira bağış toplandı

Müge Anlı'da ‘Aşevi' kampanyasına 4 milyon lira bağış toplandı
Müge Anlı'da ‘Aşevi' kampanyasına 4 milyon lira bağış toplandı

Geçtiğimiz Perşembe günü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı konuk eden Müge Anlı, 'Aşevi Kampanyası'nın duyurusunu yaptı. Müge Anlı bugünkü canlı yayınında, kampanya kapsamında bağışçılardan 4 milyon lira tutarında yardım toplandığını açıkladı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 4 milyon lira bağışla, televizyon ekranında Kızılay'a en çok bağış toplayan isim oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı konuk eden Müge Anlı, “Aşevi Kampanyası” başlattı. Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla Gaziantep ve Erzurum'da iki aşevi yapılacağını duyurdu. 

Anlı, izleyicilerine; MUGE yazıp, 2868'e 10 Türk Lirası değerinde mesaj atmalarını ve kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu. Dakikalar için yüz binlerce SMS Kızılay'a ulaştı. Bugün ise Müge Anlı, toplanan son bağış miktarını açıkladı. Müge Anlı'nın çağrısı ile 4 milyon lira bağış toplandı. 

Kızılay ile el ele veren Müge Anlı'nın topladığı rekor bağışla 2 değil, 4 aşevi yapılacak.  

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