Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı

Üç çocuk annesi, 38 yaşındaki Sevgi Demirci, çocukları Eren Polat (20) ve Rümeysa Polat (13) ile 25 Ocak 2021 tarihinde, İstanbul'da sırra kadem bastı. Kaybolmadan önceki son hafta sonunu, ilişkisi olduğu iddia edilen eski eşinin yeğeni Ü.Y.'ye ait İstanbul Silivri'de müstakil bir evde geçiren Sevgi Demirci ve çocuklarından, o tarihten sonra hiçbir haber alınamadı.

Ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasıyla birlikte Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında, olaylar zinciri hızla açığa çıktı. Anlı, 3 kayıp ararken 2 kişinin daha kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Kayıp olarak aranan Sevgi Demirci'nin ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcasının oğlu E.P.'nin, 2018 yılında, İstanbul'da; eski eşi M.P.'nin ise 2018-2019 yılları arasında İstanbul'da kaybolduğunu, bu iki kuzenin kaybında da şüpheli Ü.Y.'nin parmağı olduğunu ortaya çıktı.

Canlı yayında kafatası bulundu

Gelişmeler üzerine kayıp Sevgi Demirci ve çocuklarının, Silivri'de kayboldukları, Ü.Y.'ye ait son adresi tespit etti. Ardından ulaştığı itirafçı kuzen Ö.Y.'yi canlı yayına aldı. Müge Anlı'nın canlı yayını sürerken İstanbul Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de Anlı'nın tespit ettiği adreste arama çalışması başlattı. Canlı yayında belirlenen bölgede kazı çalışması yapan ekipler, ilk olarak kafatasına ulaştı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, cenazeye ulaşıldığı bilgisini paylaşırken itirafçı kuzen Ö.Y. de kan donduran iddialarda bulundu. Ö.Y., “Hafta sonunu, kuzenim Ü.Y.'nin Silivri'deki evinde, Ü.Y., ben, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla birlikte geçirdik. Oradan birlikte döndük. Geride arabaya sığmadığımız için sadece E. kalmıştı. Onu da Ü.Y. alıp getirecekti. Ancak o günden sonra hiçbirinden haber alamadım. Onlar kaybolduktan bir süre sonra kuzenim Ü.Y. ile aramızda para yüzünden bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni de onlar gibi gömerim' dedi. Ertesi sabah kalktığımızda ise bana, ‘Gece sana ne anlattım?' diye sordu. Ben de hiçbir şey anlatmadığını söyledim. Bana ‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm' dedi. Korktum kaçtım. Şu an kazı yapılan, cenaze çıkarılan yeri kayıp E., yasaklı madde ekmek için kazmıştı” diye konuştu.

Öte yandan kayıp Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep Polat ise canlı yayında, Ü.Y.'nin 2018 yılında kaybolan E.P.'nin kaybından da sorumlu olduğunu hatta aile içinde, “E.P.'yi öldürdüm. Silivri'ye gömdüm. Arada bir suluyorum” dediğini anlattı.

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