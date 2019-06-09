Muğla 9 günde 6 milyon yerli turisti ağırladı

Yerli turistin Muğla'da en fazla tercih ettiği turizm beldesi yine Bodrum oldu. Kış nüfusu 160 bin olan Bodrum'a bayram tatilinde yaklaşık 2 milyon, Fethiye'ye 1 milyon 300 bin, Marmaris'e 1 milyon 100 bin ve geriye kalan bölümü ise Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça ile Milas Güllük bölgelerine turist geldi.

9 günlük bayram tatilinde Muğla'ya gelen yerli turist sayısında geçen yıl Kurban Bayramı'na oranla düşüş yaşandı. Geçen yıl Bodrum'a giriş yapan anaç sayısı yaklaşık 75 bin iken, bu yıl bu rakam 55 bine, Fethiye'ye giriş yapan 62 bin iken 46 bine, Marmaris'e giriş yapan araç sayısı da 60 bin iken bu yıl 42 bine düştü.

13 İLÇE DE TURİST ÇEKTİ

Muğla'nın mevcut 13 ilçesi içinde denize sınırı olmayan Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri de yerli turistten nasibini alan ilçeler oldu. Özellikle Yatağan'da bulunan ve dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia ile Lagina antik kentleri bayram boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kavaklıdere ilçesi de kültür turları ile dikkat çeken ilçe oldu.

OTELLERDE YABANCI AĞIRLIĞI

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde Muğla bölgesindeki otellerde yerli ağırlığı yaşanırken, bu yıl yabancı ağırlığı yaşandığı açıklandı. Tatil rezervasyonunu erken yaptıran yabancılar otelleri yerlilere bırakmadı.

GÜNÜBİRLİKÇİLER AĞIRLIKTAYDI

Muğla'ya İzmir, İstanbul, Bursa gibi Batı illerinden gelen yerli ziyaretçiler Milas ve Aydın istikametinden, Konya, Ankara gibi illerden gelen ziyaretçiler Denizli girişinden ve Mersin, Adana, Şanlıurfa, Antalya illerinden gelen ziyaretçiler de Fethiye'den giriş yaptı. Özellikle İzmir, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur gibi illerden günübirlik Muğla'ya tatile gelen vatandaşların 9 günde konaklamalı gelen yerli ziyaretçiden fazla olması dikkat çekti.

SAKİN KENT AKYAKA 100 BİN NÜFUSA ULAŞTI

Muğla'da günübirlik yerli ziyaretçilerin en fazla tercih ettiği bölge Seydikemer, Fethiye, Ortaca ve Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka oldu. Özellikle Akyaka Mahallesi'ne gün boyu giriş yapılırken, 3 bin nüfuslu Sakin Kentin nüfusu 100 bine ulaştı.

Bekir Tosun