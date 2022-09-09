Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının bölgede etkili olan rüzgar ile birlikte Denizli Kale ilçesine bağlı Muslugüme, Künar ve Esenkaya Mahalleleri ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi arasında devam ettiği öğrenilirken, şimdilik yerleşim yerlerine bir tehdidinin bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yangına 11 helikopter, 9 uçak ile havadan 42 arazöz 6 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.

Bekir Tosun - Aykut Kurt