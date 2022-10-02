Muğla Köyceğiz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.

AFAD verilerine göre Köyceğiz Otmanlar Mahallesi 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Otmanlar Mahallesi'nin 2,52 kilometre açığında saat 13.58 sıralarında 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Muğla'da da hissedildi.

Yaşanan depremin ardından AFAD'tan yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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