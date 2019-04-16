Muğla merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Muğla Merkezli 11 ilde 23'ü muvazzaf asker 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Muğla merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, ankesörlü/konturlu telefonlardan örgütle irtibata geçtiği, ardışık arama analiziyle tespit edilen şüphelilerden 23'ünün halen asker olarak görev yaptığı, şüpheliler arasında 8 subay, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunduğu öğrenildi. Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır, Samsun, Yozgat ve Antalya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri devam ediyor.

Bekir Tosun

