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Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla Milas'ta orman yangını
Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla Milas ilçesi Fesleğen Yaylası’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekipleri alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın saat 11.50 sıralarında Fesleğen yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve söndürme ekipleri gönderildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi ve bölgedeki ormanlık alanın oldukça fazla olması nedeniyle yangına bölgedeki söndürme ekiplerinin yanı sıra Maris ve Fethiye helikopterleri de müdahaleye başladı. Bu arada Antalya, Denizli ve İzmir'de konuşlu bulunan söndürme helikopterlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kılınç - Oktay Çayırlı

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