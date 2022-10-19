Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik bot içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı da yakalandı.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl



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