İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Lastik bot içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı da yakalandı.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.