Muğla'da 20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Denizli girişi Gölcük Mahallesinde gece saatlerinde yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler tarağından 34 BRV 75 plakalı araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 20 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 34 BRV 75 plakalı araç sürücüsü B.D. (44) ve düzensiz göçmenleri taşıyan araca öncülük ettiği öğrenilen 34 GDJ 808 plakalı araçta bulunan A.Y. (26) ve E Y.D (23) isimli organizatörler yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri öğrenilirken, organizatörler gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan

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