Muğla'da 49 göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında iki geri itme olayında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece saatlerinde lastik bot içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, sabah saatlerinde de yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez - Güldemet Kızıl



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.