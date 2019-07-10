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Muğla'da alevlerin tehdit ettiği iki köy boşaltıldı

Muğla'da alevlerin tehdit ettiği iki köy boşaltıldı
Muğla'da alevlerin tehdit ettiği iki köy boşaltıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını 250 hektarlık alanda devam ediyor. Çevre illerden de destek istenen yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine iki köy boşaltıldı.

Dalaman'ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla genelinin yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekiplerin yönlendirildiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle 250 hektarlık alana yayıldı. Orman yangınına hava kararıncaya kadar 10 helikopter ile havadan müdahale edildi. Karadan 100 arazöz ve işçilerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 saattir müdahale edilen ancak bir türlü kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Dalaman ilçesine bağlı Kepez ve Taşbaşı mahalleleri boşaltıldı. 

Mehmet Barlas - Bekir Tosun 

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