Muğla'da av sezonu başlıyor

Muğla Valiliği'nden paylaşılan kararda, "Ülkemizde 2022-2023 Av Dönemi 20 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Merkez Av Komisyonu; Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir" denildi.

Resmi ve idari tatiller de dahil Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri av yapılabileceğinin belirtildiği kararda, "Avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete 'de yayımlanan 21 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Aykut Kurt