Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarının çiçek açtığı bahçelerde renk cümbüşü yaşanıyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Üstün Yaşa,” Bu sene Muğla'ya bahar erken geldi. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Muğla'ya önceki senelere göre fazla yağış görmedi ve havalar bahar havasına döndü. Bu yüzden badem ağaçları 'da çiçek açmaya başladı. Bu şekilde devam ederse hava şartları susuzluk çekeceğiz ve bademlerde bu sene erken meyve verecek” dedi.

Aykut Kurt

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