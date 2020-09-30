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Muğla'da bir iş yeri saniyeler içinde küle döndü

Muğla'da bir iş yeri saniyeler içinde küle döndü
Muğla'da bir iş yeri saniyeler içinde küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Konacık Mahallesinde bulunan Konacık Sanayi Sitesindeki bir oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Elektrik aksamından dolayı çıkan yangın bir anda büyüdü. Sanayi sitesindeki esnaf ve çevredeki vatandaşlar alev topuna dönen dükkanı şaşkın bakışlarla izledi. Bir andan büyüyen alevler tüm dükkanı sardı. Saniyeler içerisinde küle dönen dükkanı söndürmek için uzun uğraşlar veren itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Diğer dükkanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem almayı da ihmal etmedi. Yangın sönmesinin ardından dükkan kullanılamaz hale geldi. yoğun dumanların oluştuğu yangında 112 acil servis ekibi de hazır bekledi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Eren Ayhan
 

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