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Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Muğla’nın Sazak ilçesinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, henüz alevlerin ulaşmadığı alanda bulunan ve ekipler tarafından fark edilen kaplumbağa güvenli alana götürüldü. Ekipler tarafından güvenli noktaya getirilen kaplumbağaya su verildi.

Muğla’da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu - Tıkla İzle

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Karadan müdahalenin yapılamadığı yangına helikopterler aracılığıyla havadan müdahalede bulunuldu.


Orman yangının hızla yayıldığı noktada bulunan ormanlık alana gelen ekipler ormanlık alan içerisinde buldukları kaplumbağayı alarak güvenli noktaya taşıdı. Ekipler ormanlık arazide buldukları kaplumbağaya elleriyle su verdi.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç-Mete Sönmez
 

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