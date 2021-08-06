Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.

Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.

İbrahim Kılınç - Mustafa Seven



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