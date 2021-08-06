İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.

Muğla’da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.

Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.

İbrahim Kılınç - Mustafa Seven
 

İLGİLİ HABER
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadı'
İLGİLİ HABER
Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu
İLGİLİ HABER
Köyceğizde gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi Köyceğiz’de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.