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Muğla'da kamyonet ters döndü

Muğla'da kamyonet ters döndü
Muğla'da kamyonet ters döndü

Yatağan-Milas karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü kavşakta ters dönerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre, 48 YC 357 plakalı kamyonet sürücüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Milas Korucuk Mahallesi kavşağında ters dönerek durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, Polis trafik, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin öl bölümünde büyük hasar oluştu.

Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan

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