Muğla'da kaza: 4'ü ağır 34 yaralı

Kaza, Menteşe Yatağan karayolu Bozarmut Mahallesi çıkışında meydana geldi. Bozarmut Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Göksel Kocabıyık yönetimindeki 48 M 7962 plakalı yolcu midibüsü, önünde seyreden Bünyamin Karabulut idaresindeki 34 DEB 397 plakalı kamyonun yavaşlaması üzerine arkadan çarptı.

Midibüs şoförü araç içinde sıkıştı

Menteşe Çaykübü Mahallesi'nden Yatağan'a seyreden yolcu midibüsünde bulunan 34 kişi çarpmanın etkisi ile yaralandı. Midibüs şoförü Göksel Kocabıyık, çarpmanın etkisi ile araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekibi, UMKE, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldılar.

4'ü ağır 34 yaralı

Kazada 4'ü ağır olmak üzere 34 yolcu yaralandı. Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 30 kişiden büyük bölümünün ise ayakta tedavi gördüğü açıklandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Önde seyreden bir lojistik firmasına ait 34 DEB 397 plakalı kamyon aniden yavaşladı. Hemen arkasında seyreden ve içinde yolcular bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüsün ise kamyona arkadan süratli bir şekilde çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bekir Tosun - Aykut Kurt



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.