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Muğla'da kaza, yaralılar var

Muğla'da kaza, yaralılar var
Muğla'da kaza, yaralılar var

Muğla - Yatağan’ın kırsal Turgut ve Zeytinköy Mahallesi arasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine, Turgut ve Zeytinköy Mahallesi arasında iki aracın karıştığı kazada yaralıların bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

48 YK 338 plakalı aracın kaza sonrası uçuruma yuvarlandığı, 48 YL 224 plakalı aracın ise çarpışma sonucu ön tarafında büyük hasar oluştu. Kazada araçlar içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

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