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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Saat 15.50’de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdahale etti. Kısa sürede gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Yangın, Alazeytin Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler 3 arazöz ile karadan müdahaleye başlarken, havadan da 3 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Büyümeden kontrol altına alındı

Saat 15.50'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdühale etti.

Kısa sürede havadan  ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

Oktay Çayırlı - Eren Ayhan
 

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