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Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi öldü

Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi öldü
Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesi Saklıkent yolunda meydana geldi. Ali Göksan (28) idaresindeki 15 HS 121 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direğinin altında kalan Aykut Acar'ın (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu 8 yaşındaki Yiğit Göksan ve İdris Göksan (26) Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.


Yaralı Yiğit Göksan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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