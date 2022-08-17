İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da tarım arazinde yangın

Muğla'da tarım arazinde yangın
Muğla'da tarım arazinde yangın

Muğla'nın Ula ilçesinde tarım arazinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla’da tarım arazinde yangın - Tıkla İzle

Yangın, Gökova Mahallesi Sarıkaya mekiindeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da sortileri ile alevlerin kontrol altına alınabilmesi için destek vermeye başladı.

İLGİLİ HABER
Ereğlide ev yangını Ereğli’de ev yangını
İLGİLİ HABER
ABDde ev yangını: 3ü çocuk 10 ölü ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü
İLGİLİ HABER
Horasanda ev yangını: 1 yaralı Horasan’da ev yangını: 1 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.