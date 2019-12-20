Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Marmaris yolunun Gülağzı kavşağında meydana geldi.

Menteşe tarafından gelen 09 LC 117 plakalı kamyon, 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça oldu.

Kaza sonrası olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada paramparça olan otomobilin içindeki belediye çalışanı Savaş Çulha ile eşi Fatma Çulha feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Altar Zeyhan

