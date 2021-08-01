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Muğla'da yangın söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Muğla'da yangın söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor
Muğla'da yangın söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor

Muğla’da yangın söndürme çalışmaları dördüncü gününde devam ederken, bugün yangının etkisinin azaldığı gözlemlendi.

Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Marmaris'te söndürme çalışmaları dördüncü günde devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ve gayretleri ile ilk üç güne göre yangının etki alanının azaldığı öğrenildi.

Milas Beyciler Mahallesi'ndeki yangın ise Bodrum sınırlarına ulaşarak, Mazı Mahallesi'nde etkili olmaya devam ediyor. Ekipler yangın bölgelerinde havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bekir Tosun
 

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