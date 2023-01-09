Muğla'da yeni trend olta balıkçılığı turizmi

Milas-Bodrum arasında yer alan Mandalya (Güllük) körfezinde özellikle hafta sonları Türkiye'nin çok sayıda ilinden gelen amatör olta balıkçıları iç turizmde yeni bir alan açtı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denizlerin temiz tutulması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir deniz ürünleri avcılığı bırakılması için amatör olta balıkçılarını ve tekneleri sık sık denetliyor.

2023 yılının ilk denetimi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri Drone destekli amatör olta balıkçılarına denetim gerçekleşirdi. 2023 yılının ilk denetiminde hm tekne sahipler hem de amatör bölgeye avlanmak için gelen amatör olta balıkçıları uymaları gereken kurallar konusunda uyarıldılar. Denizlerin gelecek kuşaklara emanet bırakılacak önemli bir miras olduğu belirtilirken, denizlerin kirletilmemesi konusunda da uyarı yapıldı.

Teknecilerin geçim kaynağı oldu

Güllük körfezinde özellikle hafta sonları denizde 300'ü ruhsatlı olmak üzere yaklaşık 500 tekne olta balıkçılığı için denize açılıyor. Tekneler Türkiye'nin çok sayıda ilinden olta balıkçılığı için bölgeye gelen vatandaşlar tarafından kiralanıyor. Tekneler, Güllük körfezi açık denizde bulunan çok sayıda kafes balığı çiftliğine 100 metre mesafede en fazla 5 kilo balık avlayabiliyor.

Bekir Tosun

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