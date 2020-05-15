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Muğla'daki dolandırıcılık, Aydın'da son buldu

Muğla'daki dolandırıcılık, Aydın'da son buldu
Muğla'daki dolandırıcılık, Aydın'da son buldu

Muğla’da bir kişiyi evlenme vaadi ile dolandıran iki kadın, Aydın’da polisin yaptığı başarılı çalışma ile yakalandı.

 
Edinilen bilgiye göre, Muğla'da bir kişi evlenme vaadiyle H.A ve S.Ö isimli kadınlarla iletişime geçti. Kadınlar evlenme vaadiyle kandırdıkları kişiden 800 lira alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan erkek şahıs, emniyete giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çalışma başlatıldı. Kadınların çevre illere de gidebileceği üzerine konu Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne de iletildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri eşkalleri belirlenen kadınları kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki kadın işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Onur Durmuş

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