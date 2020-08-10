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Muğla'daki minibüs kazasında ölü sayısı ikiye çıktı

Muğla'daki minibüs kazasında ölü sayısı ikiye çıktı
Muğla'daki minibüs kazasında ölü sayısı ikiye çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu bir kişide hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; Fethiye – Antalya Karayolu Dont Mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 48 S 2519 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki işçilerden Özcan Keser olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 16 yaralı Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suriye uyruklu Mustafa Aljajy ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ali D., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden Özcan Keser'in cansız bedeni bir iş makinesinin yardımı ile minibüsün altından çıkarılarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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