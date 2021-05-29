Muğla'daki orman yangını büyüyor

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan üç helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale ediyor. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 4 dozer, 11 su tankeri ve havadan 6 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Takviye ekip istendi

Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

Oktay Çayırlı - Bekir Tosun

