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Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü

Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü
Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü

Muğla'nın Ula ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın park halindeki tır ve otomobile sıçrarken, yangında araçlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'daki yangında tır ve otomobil hurda yığınına döndü - Tıkla İzle

Olay, Gökova kavşağı yakınlarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki geri dönüşüm konteynırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler park halindeki 48 SR 900 plakalı boş sebze kasası yüklü tır ve 48 YU 509 plakalı otomobile sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında, tır ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bekir Tosun
 

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