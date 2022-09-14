Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangın

Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale edildi. Günün aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı alevlere müdahalede bulundu. Karadan ve havadan yapılan yoğun mücadelenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla Valiliği açıklama yaptı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Canları pahasına alevlere müdahale ettiler

Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahale etti. Ayrıca yangın bölgesine gelen Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği ve benzeri sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek verdi.

Aykut Kurt - Mustafa Altar Zeyhan - Güldemet Kızıl - Bekir Tosun - İbrahim Kılınç



