Muğlaspor'a iki transfer birden

Muğlaspor geçen sene Karacabey Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılar aynı anda 1461 Trabzon'dan genç sol bek Sami Can Özkan'ı da 1 yıllığına kiraladı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Adem Aydın geçen sene 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 5 asist yapan Aydın, kariyerinde 1461 Trabzon, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyerbekirspor, Erekspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu zamana kadar PTT 1'inci Lig, 2 ve 3'üncü Liglerde oynayan Adem Aydın 7 kez Play-off maçlarına çıktı, 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Sami Can Özkan ise geçen sene 1461 Trabzon'da 21 maça çıktı. 20 yaşındaki genç sol bek oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Mustafa Altar Zeyhan

