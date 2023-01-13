İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı
Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A. (46) gözaltına alınmıştı. Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sema Demir

İLGİLİ HABER
Röportaj yaparken hakarete uğrayan muhabir Meryem Nas konuştu Röportaj yaparken hakarete uğrayan muhabir Meryem Nas konuştu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.