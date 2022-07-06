Muhabirin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), 21 AAF 822 plakalı motosikletiyle habere gittiği esnada park halinde duran bir otomobile çarptıktan sonra yola savruldu. Ardından M.E.'nin sürücüsü olduğu 38 BY 865 plakalı aracın altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklenen Hamza Yüksel, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, muhabir Hamza Yüksel'in hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yüksel'in park halindeki araca çarptıktan sonra yola savrulduğu, ardından da arkadan gelen aracın altında sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Ali Göç - Mükremin Kaya



